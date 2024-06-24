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فريق التحرير

25 يونيو 2024

الشيخ عبد الوهاب الشيبي يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة: الله يوفقني للقيام بهذا العمل

محليات
الشيخ عبد الوهاب الشيبي يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة: الله يوفقني للقيام بهذا العمل

تسلّم السادن الـ78، الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي، مفتاح الكعبة المشرفة، إذ جرت بتسليم المفتاح إلى الأكبر سنًّا في العائلة، وستكون أولى مهامه هي تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها غرة محرم.

وسأل الله أن يوفقه للقيام بهذا العمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وقال الشيخ نزار الشيبي، إن “الشيخ عبدالوهاب الشيبي هو الأكبر سنا، ونحن ننتظر صدور الأمر السامي الكريم ليقوم بأول المراسم، وهو تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها غرة محرم”.

وسدانة البيت حق شرعي ثابت لآل الشيبي منذ أن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (خذوها يا بني أبي طلحة، خذوا ما أعطاكم الله ورسوله تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم)، فهم الذين يحتفظون بمفتاح باب الكعبة المشرفة، ويفتحونها عند الحاجة إلى فتحها.

ومهنة السدانة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، فيما السادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة “الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترا والمصنوع من الحديد”، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.

مساء الجمعة الماضية، غيب الموت الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام، وحامل مفتاح الكعبة المشرفة، فقد تولى على مدار سنوات طويلة مهمة فتح وإغلاق وتنظيف وغسل الكعبة، وكل ما يتعلق بها.

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