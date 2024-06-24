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25 يونيو 2024

خبير في الشأن الإسرائيلي لـ”الوئام”: مقابلة نتنياهو الإعلامية رسالة رعب لمواطنيه وبايدن

دوليات
خبير في الشأن الإسرائيلي لـ”الوئام”: مقابلة نتنياهو الإعلامية رسالة رعب لمواطنيه وبايدن

الوئام – خاص

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن المعارك “العنيفة” التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد “حماس” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، “على وشك الانتهاء”.

وأكد نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، أن “المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء، وهذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح”.

وعن رسائل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يرى الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الإسرائيلي، أن هذه هي المقابلة الأولى لنتنياهو لوسيلة إعلام إسرائيلية منذ بدء الحرب، وليس صدفة اختياره وسيلة إعلامية يمينية، ومحاورا يغرق في الأفكار اليمينية، وهذا يدل على أن نتنياهو قرر إنهاء مرحلة الصمت أمام منافسية وأمام إدارة بايدن، وقرر التحدث مع الشارع الإسرائيلي مباشرة”.

ويقول سهيل دياب، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن نتنياهو رفع سقف أجواء التوتر الأمني والعسكري، وقدم تصوراته بعد خروج بيني جانتس وجادي آيزنكوت من الكابينت الحربي، واستغلال وجود وزير الدفاع يوآف جالانت في الولايات المتحدة، ليفرض حالة من الرعب على المجتمع الإسرائيلي، وأنه المنقذ الوحيد له.

ويذكر الخبير في الشأن الإسرائيلي أن نتنياهو وجه 4 اتهامات خلال اللقاء، كما أرسل 4 رسائل في مقابلته، فأولا هاجم الجيش والأجهزة الأمنية، وحملهم إخفاقات 7 أكتوبر وبرأ نفسه، وثانيا تهكّم على منافسه الانتخابي اللدود جانتس لخروجه من كابينت الحرب وطعن في وطنيته أمام الجمهور، وثالثا هاجم المتظاهرين والمحتجين وأهالي الأسرى الغاضبين على سياسته، واتهمهم بالانقلاب على حكومته وتفكيكها، ورابعا هاجم كل من انتقد عائلته.

ويتابع دياب: “أما رسائله الأربعة المستقبلية؛ فالأولى لا لصفقة تبادل توصل لإنهاء الحرب، والثانية أنه بعد الانتهاء من معركة رفح قريبا، سيتم الانتقال إلى الشمال مع حزب الله والمعارك مستمرة، والثالثة مواصلة إحراج إدارة بايدن بهدف إسقاطه في الانتخابات المقبلة، واستبدال ترامب والجمهوريين به، والرابعة تخويف المجتمع الإسرائيلي، بهدف الحفاظ على تماسك كتلة اليمين المتطرف في الكنيست لحين قدوم العطلة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي، وأيضا لتبريد حدة الاحتجاجات والإضرابات في الشارع الإسرائيلي”.

ويختتم أستاذ العلوم السياسية حديثه قائلا: “هذه المقابلة ستكون ‘بالونة اختبار’، وبداية حملة انتخابية واسعة، يجريها بنيامين نتنياهو خلال المرحلة المقبلة”.

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