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25 يونيو 2024

إيطاليا تخطف تعادل مثير أمام كرواتيا في يورو 2024

رياضة
إيطاليا تخطف تعادل مثير أمام كرواتيا في يورو 2024 منتخب إيطاليا

انتهت مباراة إيطاليا ضد كرواتيا بالتعادل بنتيجة 1-1 ليتأهل الأتزورى حامل اللقب رسميًا إلى دور الـ16 بعدما خطف التعادل فى الدقيقة 98 عبر ماتيا زاكايني ليطيح بالكروات رسميا من الدور الأول بعد مباراة مثيرة مساء الإثنين، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أوروبا يورو 2024

تقدم منتخب كرواتيا ضد إيطاليا عبر لوكا مودريتش في الدقيقة 55 بعدما تصدى دوناروما لركلة جزاء من النجم المخضرم قبلها بدقيقة، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع يخطف زاكاينى هدف تعادل إيطاليا ليقود فريقه إلى دور الـ16 لمواجهة سويسرا ويطيح بمنتخب كرواتيا رسميا من البطولة.

بهذا التعادل، تأهلت إيطاليا لثمن النهائي كوصيف المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند نقطتين بالمركز الثالث.

ويبقى أن يرى المنتخب الكرواتي عما إذا كان ممكنا التأهل كأفضل ثالث أم لا بناءً على نتائج بقية مباريات المجموعات.

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