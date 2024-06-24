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فريق التحرير

25 يونيو 2024

القادسية يقترب من ضم نجم عالمي جديد

رياضة
القادسية يقترب من ضم نجم عالمي جديد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر تطورات مفاوضات القادسية مع نجم عالمي جديد.

يتجه مجلس إدارة نادي القادسية، لحسم صفقة أجنبية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، بعدما أنهى عملية ضم الإسباني ناتشو فيرنانديز.

ووفقا لصحيفة “BolaVip”، فإن القادسية يجري مفاوضات متقدمة مع المدافع الدولي التشيلي باولو دياز، لاعب ريفر بليت.

وأوضحت الصحيفة أنه من الوارد أن يدفع النادي السعودي الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع ريفر بليت، والبالغ 10 ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية -الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي- سيغري المدافع براتب أعلى بكثير من أجره الحالي.

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