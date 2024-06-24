القادسية يقترب من ضم نجم عالمي جديد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر تطورات مفاوضات القادسية مع نجم عالمي جديد.

يتجه مجلس إدارة نادي القادسية، لحسم صفقة أجنبية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، بعدما أنهى عملية ضم الإسباني ناتشو فيرنانديز.

ووفقا لصحيفة “BolaVip”، فإن القادسية يجري مفاوضات متقدمة مع المدافع الدولي التشيلي باولو دياز، لاعب ريفر بليت.

وأوضحت الصحيفة أنه من الوارد أن يدفع النادي السعودي الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع ريفر بليت، والبالغ 10 ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية -الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي- سيغري المدافع براتب أعلى بكثير من أجره الحالي.