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فريق التحرير

25 يونيو 2024

أرهق الإنتربول 11 عامًا.. “ملك الكوكايين” البلغاري يسلم نفسه طواعيةً

منوعات
أرهق الإنتربول 11 عامًا.. “ملك الكوكايين” البلغاري يسلم نفسه طواعيةً This picture taken on December 16, 2013 shows former wrestler Evelin Banev walking escorted by policemen at the court in Sofia. - Last week hearings began in Switzerland's Federal Criminal Court in a money-laundering trial which sees the country's second-largest bank, Credit Suisse, in the dock along with several other defendants. While he is not one of the accused, the lengthy indictment revolves in large part around the activities of fugitive former wrestler Evelin Banev, dubbed Bulgaria's "cocaine king". (Photo by Dimitar Kyosemarliev / AFP) (Photo by DIMITAR KYOSEMARLIEV/AFP via Getty Images)

سلّم زعيم المخدرات البلغاري الهارب، إيفلين بانيف، المطلوب في عدة دول أوروبية، نفسه للسلطات الأمنية في وقت مبكر من صباح الإثنين، حسبما أفادت وزارة الداخلية البلغارية، بعد 11 عامًا أرهق خلالها “الإنتربول”.

البطل السابق في المصارعة – الذي أطلق عليه لقب “ملك الكوكايين البلغاري” – كان مطلوبًا منذ عام 2013. وقد ألقت السلطات الأوكرانية القبض عليه في كييف في سبتمبر 2021، لكنها رفضت تسليمه بسبب حصوله على الجنسية الأوكرانية.

ولم يُعرف مكان إقامته منذ ذلك الحين.

 

“ملك الكوكايين” يستسلم أخيرًا

في تصريحاته لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، ميتكو ديميتروف: “يمكنني أن أؤكد أنه في حوالي الساعة 7:30 صباحًا، سلم إيفلين بانيف ‘بريندو’ نفسه طواعية. وستقوم الشرطة بنقله إلى السلطات السجنية”.

وقد أظهر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي من موقع الأخبار flagman.bg بانيف ومحاميه بيتار زافيروف يسيران نحو السجن المركزي في العاصمة البلغارية صوفيا. وقال زافيروف للصحفيين: “السيد بانيف يظهر لتنفيذ العقوبة المفروضة عليه وفقًا لحكم نهائي”.

بانيف، البالغ من العمر 59 عامًا، كان يرتدي قبعة بيسبول رمادية، وقال فقط “بالطبع” عندما سأله الصحفي عما إذا كان يدرك ما يفعله.

 

من هو “ملك الكوكايين”؟

فر بانيف بعد الحكم عليه في بلغاريا عام 2013 بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة غسيل الأموال. وخُفضت العقوبة إلى ست سنوات في الاستئناف.

وبعد صدور الحكم، اختطفت ابنته التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات آنذاك أمام منزلها في العاصمة صوفيا، وفقًا لتقارير “بي بي سي”. قبل أن يطلق سراحها في نهاية المطاف، حيث تركها خاطفوها بالقرب من مركز شرطة في صوفيا، وفقًا لتقارير “سكاي نيوز”.

كان بانيف مطلوبًا بموجب إشعار أحمر من الإنتربول منذ عام 2013، ومطلوبًا أيضًا في رومانيا، حيث حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات.

وفي أواخر 2017، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 20 عامًا في إيطاليا لتهريب ما يصل إلى 40 طنًا من الكوكايين من أمريكا اللاتينية بين 2004 و2007 وتزويد مافيا ندرانجيتا.

وفي عام 2022، وجدت لاعبة تنس بلغارية سابقة ذات صلات مزعومة ببانيف مذنبة بتهمة غسيل الأموال في سويسرا، وفقًا لتقارير بي بي سي. وقال المدعون إن إيلينا بامبولوفا، التي عملت في كريدي سويس، أقامت علاقة مالية غير رسمية مع بانيف وجمعت حقائب “مليئة بالنقود” من أشخاص معروفين للمصارع. توفيت بامبولوفا العام الماضي عن عمر يناهز 50 عامًا.

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