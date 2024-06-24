سياسي سوداني لـ”الوئام”: الجيش يرغب في حل الأزمة عبر “منبر جدة”

الوئام- خاص

يتعقد المشهد السوداني وتتواصل المعارك بين الخرطوم في الوسط والفاشر في الغرب، وجاءت آخر التطورات بتعرض مصفاة النفط الرئيسية في السودان، الواقعة في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم، لقصف عنيف، وسط تقارير عن أضرار بالغة لحقت بالمحولات الرئيسية ومستودعات التخزين وخطوط النقل البترولية.

وتعدّ هذه المرة الخامسة التي تتعرض فيها المصفاة للقصف، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، واتهم الجيش السوداني الدعم السريع بتخريب المصفاة لشل البلاد.

وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان، تمسكه بالخارطة التي اعتمدها في مايو 2023 لحل النزاع في السودان، والمكونة من 6 نقاط، ودعا في بيان عقب اجتماع ترأسه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.

وعن تطورات الوضع واستمرار الحرب، يقول محمد الماحي الأنصاري، عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، إن “ما يحدث تخريب وقصف خططت له مليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023، للاستيلاء على السلطة في السودان، والدلائل على ذلك تحريك قوات في 12 أبريل احتلت مطار مروي في أقصى الشمال، بهدف تحييد الطيران، بالإضافة إلى حشد 100 ألف مقاتل للسيطرة على البلاد”.

ويضيف الماحي الأنصاري، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “بعد 15 أبريل، بدأت قوات الدعم السريع في تنفيذ “الخطة ب”، التي تهدف للسيطرة على معسكرات الجيش السوداني الرئيسية في العاصمة الخرطوم، ورغم ذلك فشل أيضا، لذلك اتجهت قوات الدعم السريع للاستعانة بمرتزقة من بلاد مجاورة أفريقية؛ مثل مالي والنيجر وتشاد، حسب التقارير الدولية، ومنها تقرير مجلس الأمن”.

ويشير السياسي السوداني إلى أن “الدعم السريع احتلت المدن وسيطرت على منازل المواطنين، من أجل المساومة على السلطة بعد فشل مشروعها الانقلابي، وهو السيطرة على السلطة، وأكبر دليل على ذلك معركة الفاشر التي تُريد قوات الدعم السريع السيطرة عليها بالكامل وإعلان دولة وتقسيم السودان”.

ويُطالب الأنصاري قوات الدعم السريع بالالتزام بمخرجات منبر جدة والخروج من المدن ومنازل المواطنين والأعيان المدنية، ومن ثم دمجهم في الجيش السوداني، مؤكدا أن “قوات الدعم ليس لها مكان في حكم السودان، كما أن الجيش السوداني يرغب في حل سياسي عبر منبر جدة، بشرط التزام الدعم السريع بالتعهدات السابقة”.