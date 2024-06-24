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فريق التحرير

25 يونيو 2024

أحمد السماري لـ”الوئام”: السعودية تشارك العالم فصولا من ثقافتها الثرية بمعرض بكين للكتاب

محليات
أحمد السماري لـ”الوئام”: السعودية تشارك العالم فصولا من ثقافتها الثرية بمعرض بكين للكتاب

الوئام- خاص

بين الأدب والفنون والتراث، احتفت الثقافة السعودية بجناحها كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، وهو ما مثل فرصة كبيرة لتقديم تجارب فريدة من الثقافة السعودية، بفنونها ومعارفها وتراثها الأصيل، لزوار جناح السعودية بالمعرض هذا العام.

يرى أحمد السماري، الأديب والكاتب وصاحب العديد من الإصدارات الأدبية، أن “مشاركة السعودية كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب، تأتي تدعيما لأواصر التعاون والتبادل الثقافي السعودي الصيني، وتكثيفا لمسارات العمل المشترك في القطاعات الثقافية، وجاء جناح جائزة الأمير محمد بن سلمان، للتعاون الثقافي بين السعودية والصين، رمزا للتفاعل بين الثقافتين السعودية والصينية”.

ويضيف أحمد السماري، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “المشاركة السعودية في معرض بكين للكتاب، شهدت إقامة الفعاليات والندوات الحوارية، حول الموروث الشعبي في الرواية السعودية والصينية، ودور القطاع غير الربحي في تنمية المجال الثقافي، وغيرها من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي قدمها جناح السعودية كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، وبذلك نثمن بكل ثقة مشاركات زوار المعرض وما لمسوه من لمحات حول ثقافتنا السعودية الأصيلة”.

ويوضح الأديب والكاتب: “لقد تابعنا في قلب بكين؛ سحر الأهازيج الشعبية وإيقاع الفنون الأدائية السعودية، التي تأخذ الجمهور الصيني في تجربة حيّة للثقافة السعودية، واللقاءات التفاعلية، ونقاشات ثرية حول أهمية الشعر العربي، وما يمثله عند العرب، ودور الترجمة في التقريب بين الثقافات والحضارات المختلفة، وتعزيز العلاقات الصينية السعودية”.

ويتابع السماري: “هذه الرياض المتحررة، انطلقت إلى بكين وقبلها باريس، وغيرها من مدن العالم، لتثبت بأن السعودية تشارك العالم فصولا من ثقافتها وفنونها وتراثها العريق”.

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