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فريق التحرير

25 يونيو 2024

كنز الفيتامينات والمعادن.. 3 فوائد صحية للأفوكادو

منوعات
كنز الفيتامينات والمعادن.. 3 فوائد صحية للأفوكادو

يتمتع الأفوكادو بفوائد عديدة للصحة؛ حيث إنه يمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة ويحمي القلب والأوعية الدموية، كما أنه يعمل على تنشيط عملية الهضم وحماية شبكية العين.

فيتامينات ومعادن

يعتبر الأفوكادو كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه غني بالفيتامينات B6 و B9 (حمض الفوليك) وD وE وK والكالسيوم والبوتاسيوم، وفقا لمجلة “فرويندين” الألمانية المعنية بالصحة والجمال والموضة.

أوميجا 3

كما يحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية صحية مثل أوميجا 3، والتي تساعد على بناء وحماية الخلايا وتتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول في الدم، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ألياف وكاروتينات

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الأفوكادو بمحتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، وكذلك من الكاروتينات، التي تحمي شبكية العين.

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