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25 يونيو 2024

مودريتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس أوروبا

رياضة
مودريتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس أوروبا

بات النجم الكرواتي المخضرم لوكا موديتش أكبر لاعب في تاريخ كأس أمم أوروبا لكرة القدم يسجل هدفا خلال المواجهة أمام إيطاليا في ختام دور المجموعات ليورو 2024 بألمانيا، يوم الاثنين.

وفي الثامنة والثلاثين و289 يوما نجح مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني في هز شباك الأزوري في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من إهدار ركلة جزاء، تصدى لها الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وكان إيفيكا فاستيتش يحمل الرقم القياسي لأكبر لاعب ينجح في التسجيل في كأس أمم أوروبا بهدفه لمنتخب النمسا في شباك بولندا في يورو 2008 حينما كان يبلغ من العمر 38 عاما و257 يوما.

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