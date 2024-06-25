عقوبات أوروبية على صادرات الغاز الروسي للمرة الأولى.. ما تأثيرها؟

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، موافقة الاتحاد على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشار الوزراء، إلى أن الحزمة الأوروبية الجديدة من العقوبات على موسكو تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.

يُذكر أن القوى الغربية فرضت قبل سابق، عقوبات شاملة على موسكو، وذلك عقب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلا أن الدول الأوروبية ترغب في زيادة تلك العقوبات.

وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.

ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.

إلا أن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أكد أنه من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.