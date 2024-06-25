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فريق التحرير

25 يونيو 2024

82 عاما من الشراكة.. وزير الدفاع يصل بكين في زيارة رسمية بتوجيه من القيادة

محليات
82 عاما من الشراكة.. وزير الدفاع يصل بكين في زيارة رسمية بتوجيه من القيادة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي

بتوجيهٍ من القيادة، وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.

وسيعقد وزير الدفاع خلال الزيارة عددا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن العلاقات بين السعودية والصين تسير بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك.

وبدأت العلاقات بين البلدين التي تمتد جذورها لقرابة 82 عامًا، وشملت مختلف أوجه التعاون والتطور، في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين وصولاً إلى شكلها الرسمي عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.

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