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25 يونيو 2024

إقرار بالذنب أمام القضاء الأمريكي يعيد الحرية لمؤسس ويكيليكس

دوليات
إقرار بالذنب أمام القضاء الأمريكي يعيد الحرية لمؤسس ويكيليكس

أبرم جوليان أسانج، مؤسّس موقع ويكيليكس، اتّفاقاً مع القضاء الأمريكي يقضي باعترافه بذنبه بالتّهم الموجّهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقاً لوثائق قضائية نُشرت مساء الإثنين.

وبموجب الاتّفاق فإنّ أسانج الذي قضى السنوات الخمس الأخيرة محبوساً في سجن مشدّد الحراسة في بريطانيا، سيعترف بذنبه بتهمة “التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها”، وذلك لدى مثوله الأربعاء أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا، المنطقة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.

وبعيد دقائق على نشر هذه الوثائق القضائية، أعلن موقع ويكيليكس أنّ “جوليان أسانج حرّ” وقد غادر عصر الإثنين بريطانيا.

وقال ويكيليكس إنّ أسانج، الأسترالي البالغ 52 عاماً، خرج صباح الإثنين من سجن بيلمارش وإنّ القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر على متنها المملكة المتّحدة.

ويُلاحق أسانج بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية الأمريكية.

ومن المقرّر أن يمثل مؤسّس ويكيليكس صباح الأربعاء في الساعة التاسعة (الثلاثاء 23,00 بتوقيت جرينتش) أمام المحكمة، بحسب الوثائق القضائية التي نُشرت ليل الإثنين-الثلاثاء.

وبموجب الاتّفاق سيُحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهراً، وبالنظر إلى أنّه قضى هذه المدّة قيد الحبس الاحتياطي في لندن فسيتمكّن من استعادة حريته في الحال والعودة إلى وطنه أستراليا.

وسارعت أستراليا إلى الترحيب بهذه النهاية لمسلسل استمرت فصوله 14 سنة.

وقال متحدّث باسم الحكومة الأسترالية إنّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي “كان واضحاً: لقد قال إنّ قضية أسانج طال أمدها لفترة طويلة جداً وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه”.

وأضاف أنّ الحكومة الأسترالية تقدّم المساعدة القنصلية لمواطنها.

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