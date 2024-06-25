“هيئة السوق” توافق على طرح 30% من أسهم “المطاحن العربية” للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية تسجيل أسهمها وطرح (15,394,502) سهما للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.

وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

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وأوضحت الهيئة أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وشددت على أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ونصحت المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.