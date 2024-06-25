روسيا تدمر 30 مسيرة أوكرانية خلال الليل.. وسقوط قتيلة

أكد الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر خلال الليل 30 مسيّرة أوكرانية في مناطق حدودية مع أوكرانيا ما أدى إلى مقتل امرأة بحسب السلطات المحلية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام: “خلال الليل واثناء محاولة لنظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية بواسطة مسيّرات جوية على أراضي روسيا الاتحادية، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 29 مسيّرة في منطقة بيلغورود ومسيّرة في منطقة فورونيه”.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فيانشيسلاف غلادكوف “للأسف قتلت امرأة مدنية” في بلدة بيلوفسكوي في منطقة بيلغورود.

وأوضح “إنها امرأة مسنة استهدف منزلها مباشرة” بمسيّرة.

والأحد، أدت ضربة صاروخية أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، إلى سقوط أربعة قتلى بينهم طفلان وأكثر من 150 جريحا على ما أفادت السلطات المحلية التي عينتها موسكو.