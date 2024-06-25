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فريق التحرير

25 يونيو 2024

جوجل تطلق روبوتات ذكاء اصطناعي تجسّد شخصيات المشاهير

منوعات
جوجل تطلق روبوتات ذكاء اصطناعي تجسّد شخصيات المشاهير

تخطو جوجل خطوة جديدة نحو عالم التفاعلات الرقمية الواقعية من خلال تطوير روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي تُجسد شخصيات المشاهير والمؤثرين.

وبحسب تقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن”، فإنّ مختبرات جوجل تعمل على مشروع يُتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة قابلة للتخصيص بشخصيات محددة والتفاعل معها.

وتعتمد هذه الروبوتات على تقنية Gemini المتطورة من جوجل، والتي تُتيح بناء نماذج لغة مُخصصة ذات قدرات تفاعلية عالية.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار شخصية الروبوت ومظهره، مع إمكانية التعاون مع مشاهيرهم المفضلين لإنشاء نسخ افتراضية منهم.

وتهدف جوجل من خلال هذا المشروع إلى إطلاق روبوتات الدردشة كمنتج مستقل خلال العام الجاري، مع استكشاف إمكانية دمجها لاحقًا في منصة يوتيوب لتوفير تجربة تفاعلية فريدة لمستخدميها.

يختلف هذا المشروع عن مبادرة “Gems” التي أعلنتها جوجل سابقًا، والتي تركز على إنشاء نسخ مخصصة من Gemini لتلبية احتياجات محددة للمستخدمين.

ستتوفر نماذج جاهزة من Gems تشمل مدربين رياضيين، وأطباء، ومعلمين، وغيرهم.

ستتيح جوجل للمستخدمين الاشتراك في خدمة Gemini Advanced لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تناسب احتياجاتهم.

يُمثل هذا المشروع خطوة هائلة نحو تعزيز التفاعل الرقمي الواقعي، حيث تُتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصياتهم المفضلة بطريقة جديدة ومبتكرة. كما تُقدم جوجل من خلال هذه الروبوتات إمكانيات واسعة للتسويق والترويج للعلامات التجارية، وتقديم خدمات العملاء، وغيرها من التطبيقات.

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