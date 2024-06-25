الأحساء الأعلى حرارة في السعودية بـ 49 درجة

سجلت الأحساء اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في السعودية بـ 49 درجة مئوية، فيما سجلت السودة 25 درجة كأقل درجة حرارة اليوم بالمملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

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في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.