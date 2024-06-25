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فريق التحرير

25 يونيو 2024

88 دولة تتيح لحاملي جواز السفر السعودي السفر إليها دون تأشيرة

منوعات
88 دولة تتيح لحاملي جواز السفر السعودي السفر إليها دون تأشيرة

يحتل جواز سفر السعودية المرتبة 63 عالميًا وفقًا لمؤشر “جايد” لترتيب جوازات في العام الحالي 2024، ويتحدد استنادًا إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز السفر لحامليه.

وبحسب مؤشر “جايد” و”فيزا إندكس” يمكن لحاملي جواز السفر السعودي السفر دون تأشيرة إلى 88 دولة، في حين أنهم سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 109 دولة.

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ويحق لحاملي جواز السفر السعودي الحصول على تصريح سفر إلكتروني (eTA) قبل زيارة 5 بلدان هم: “المملكة المتحدة، وباكستان، وسريلانكا، وكينيا، ونيوزيلندا”.

وهناك 32 دولة تتطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) قبل السفر إليها، منهم أستراليا وروسيا وتايوان وساحل العاج.

ويحتاج حاملو جواز سفر السعودية إلى التقديم للحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى 109 دولة بينهم البرازيل وإسبانيا والدنمارك والجزائر.

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