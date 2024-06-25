سمكة قرش تقتل أحد “قراصنة الكاريبي”

أدى هجوم سمكة قرش في أرخبيل هاواي الأحد، بحسب السلطات المحلية، إلى مقتل راكب الأمواج الأمريكي تامايو بيري.
وعُرِف بيري في هوليوود بأدواره المساعدة وأبرزها قي ”بايرتس أوف ذي كاريبيين” Pirates of the Caribbean (قراصنة الكاريبي).
وكان هذا المنقذ البحري المحترف البالغ 49 عاماً، وهو من المشاهير في جزيرة أواهو، يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة شاطئ ماليكاهانا عندما هاجمته سمكة قرش في منتصف النهار.
وقالت المسؤولة المحلية شاين إنرايت في مؤتمر صحفي إن أجهزة الإنقاذ تلقت بلاغاً عن “إصابة راكب أمواج بجروح قاتلة من جرّاء هجوم سمكة قرش”.
وأضافت أن جثته “نُقِلَت إلى الشاطئ” حيث تم تأكيد وفاته.
ووصف رئيس بلدية هونولولو ريك بلانغياردي تامايو بأنه كان “بحارا أسطورياً”، معرباً عن أسفه لـ”الخسارة المأسوية”.
واكتسب راكب الأمواج المحترف السابق هذا شهرة في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كواحد من المتخصصين في ركوب الأمواج من نوع “بايبلاين”، التي تُعدّ من الأخطر في العالم ويتميز بها شاطئ “ثورث شور” الشهير في أواهو.
وفتحت له شهرته في هذا المجال باب المشاركة في فيلم ركوب الأمواج “بلو كراش” Blue Crush عام 2002.
وما لبث أن حصل في هوليوود على أدوار مسانِدة أخرى، أبرزها في فيلم “تشارليز إينجلز: فول ثروتل” Charlie’s Angels: Full Throttle عام 2003 وفي مسلسل “هاواي فايف أو” Hawaii Five-O عام 2011 وفي الجزء الرابع من سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي” (2011).
وغالباً ما تشهد هاواي هجمات من أسماك القرش، لكنها نادراً ما تكون قاتلة، إذ أن خمسة أشخاص فحسب لقوا حتفهم في 81 “حادثة” تعرّض لها راكبو أمواج أو سابحون أو غوّاصون سُجِّلَت في السنوات العشر الأخيرة، وفقاً لإحصاءات السلطات.
وذكرت دراسة نشرتها مجلة “رويال سوسايتي” عام 2021 أن معظّم عضّات أسماك القرش في العالم تعود إلى كون بصرها ضعيفاً، مما يجعلها تعتقد أن راكبي الأمواج أو السابحين هم فرائسها المعتادة، مثل أسود البحر.