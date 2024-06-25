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فريق التحرير

25 يونيو 2024

الاحتلال يعتقل أكثر من 9 آلاف فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر

دوليات
الاحتلال يعتقل أكثر من 9 آلاف فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، عن اعتقال أكثر من 9385 فلسطينيًا بالضفة الغربية المحتلية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

اعتقلت القوات الإسرائيليّة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 25 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم جريح ومعتقلون سابقون.

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تركزت عمليات الاحتلال خلال الساعات الماضية في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، بيت لحم، رام الله، وقلقيلية، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، تحديداً في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل الفلسطينيين.

 

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