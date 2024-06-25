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25 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: قطاع التكنولوجيا المحرك لاقتصاد إسرائيل تضرر بشدة بسبب الحرب

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: قطاع التكنولوجيا المحرك لاقتصاد إسرائيل تضرر بشدة بسبب الحرب

الوئام – خاص

خسائر قياسية لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، جراء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حيث ألقت الحرب بظلالها على القطاع وعوائده التي تحولت نحو الخسائر، الأمر الذي أجبر بعض الشركات على تسريح بعض الموظفين جراء شعورها بالضيق المالي، ما تسبب في التحاقهم بصفوف البطالة التي تزيد عن 3.3%.

أهمية القطاع لإسرائيل

وقال يسري عبيد، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد ولكنه تضرر بشدة منذ تصاعد الأحداث في غزة.

وأضاف “عبيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل تضرر بسبب استمرار الحرب التي أثرت -بالطبع – على وجود العديد من الشركات حتى اضطرت إلى إغلاق مصانعها، وبخاصة القريبة من حدود غزة.

وتابع الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية: “الأمر تسبب في تسريح العاملين ووقف الإنتاج وبالتالي أثر علي الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير واستمرار الحرب سيؤثر على نسبة نمو هذا القطاع”.

استكمال الحرب

واستكمل “عبيد” حديثه وقال: “الخسائر ستتوالى على قطاع التكنولوجيا في إسرائيل وعلى الاقتصاد بشكل عام خلال الآونة المقبلة في ظل إصرار بنيامين نتنياهو على استكمال الحرب المدمرة في غزة لتحقيق ما أسماها بأهداف إسرائيل من وراء الحرب”.

ويسهم قطاع التكنولوجيا بأكثر من خمس الناتج المحلي لإسرائيل، إلا أنه تأثر بشكل كبير نتيجة استمرار العدوان على غزة.

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