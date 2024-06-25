قيادي فلسطيني لـ”الوئام”: أداؤنا الرسمي ضعيف لكن لدينا شعب قادر على المواجهة

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن محاولات وجهود إسرائيلية سرية للهيمنة على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا.

مُخطط قديم

وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن مضمون هذه الخطط السرية نشر في مقال عام 2017 أي بعد عامين من دخول سموتريش السياسية حيث وضع خطة للسيطرة على الضفة الغربية من خلال الاستيطان بالإضافة إلى التهجير لأكبر عدد من سكان الأرض الفلسطينيين.

وأضاف “دلياني” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن ما يتم الحديث عنه الآن هو ما قاله ونشره قبل أعوام، وحتى فيما يخص قطاع غزة فهو تحدث عن الأمر في 2018 عن ضرورة إعادة احتلال قطاع غزة وتقليص عدد السكان وهذا ما يقومون به الآن من خلال حرب الإبادة.

وتابع القيادي في حركة فتح: “أي أن هذه خطط ليست سرية فهي الأساس الذي بنيت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على فكر صهيوني متشدد وعنصري ورافض للآخر ودموي ولكن الأمر الذي أقوله أن سموتيريش يحلم لأن الشعب الفلسطيني الذي مر عليه أكثر من 40 احتلالًا منذ أوائل تاريخه بقي صامدا والجميع أتى وذهب”.

الشعب الفلسطيني صامد

واختتم “دلياني”: “وبالنسبة لهذا المحتل فلن تكون القضية مختلفة فشعبنا صامد وبالرغم من أن أداءنا الفلسطيني الرسمي هو ضعيف جداً لا يقوى على المواجهة إلا أنه – في نهاية المطاف – لدينا شعب قادر على المواجهة والصمود وأكبر مثال هو المذابح التي تحدث في قطاع غزة”.