قيادي فلسطيني لـ”الوئام”: أداؤنا الرسمي ضعيف لكن لدينا شعب قادر على المواجهة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

25 يونيو 2024

قيادي فلسطيني لـ”الوئام”: أداؤنا الرسمي ضعيف لكن لدينا شعب قادر على المواجهة

دوليات
قيادي فلسطيني لـ”الوئام”: أداؤنا الرسمي ضعيف لكن لدينا شعب قادر على المواجهة

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن محاولات وجهود إسرائيلية سرية للهيمنة على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا.

مُخطط قديم

وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن مضمون هذه الخطط السرية نشر في مقال عام 2017 أي بعد عامين من دخول سموتريش السياسية حيث وضع خطة للسيطرة على الضفة الغربية من خلال الاستيطان بالإضافة إلى التهجير لأكبر عدد من سكان الأرض الفلسطينيين.

وأضاف “دلياني” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن ما يتم الحديث عنه الآن هو ما قاله ونشره قبل أعوام، وحتى فيما يخص قطاع غزة فهو تحدث عن الأمر في 2018 عن ضرورة إعادة احتلال قطاع غزة وتقليص عدد السكان وهذا ما يقومون به الآن من خلال حرب الإبادة.

وتابع القيادي في حركة فتح: “أي أن هذه خطط ليست سرية فهي الأساس الذي بنيت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على فكر صهيوني متشدد وعنصري ورافض للآخر ودموي ولكن الأمر الذي أقوله أن سموتيريش يحلم لأن الشعب الفلسطيني الذي مر عليه أكثر من 40 احتلالًا منذ أوائل تاريخه بقي صامدا والجميع أتى وذهب”.

الشعب الفلسطيني صامد

واختتم “دلياني”: “وبالنسبة لهذا المحتل فلن تكون القضية مختلفة فشعبنا صامد وبالرغم من أن أداءنا الفلسطيني الرسمي هو ضعيف جداً لا يقوى على المواجهة إلا أنه – في نهاية المطاف – لدينا شعب قادر على المواجهة والصمود وأكبر مثال هو المذابح التي تحدث في قطاع غزة”.

تابعنا: