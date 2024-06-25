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25 يونيو 2024

“الغذاء والدواء” تحيل منشأة لتصنيع مستحضرات التجميل داخل منزل بالقطيف إلى النيابة العامة

محليات
“الغذاء والدواء” تحيل منشأة لتصنيع مستحضرات التجميل داخل منزل بالقطيف إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة في القطيف إلى النيابة العامة بعد ضبطها متلبسة بمخالفات جسيمة تتعلق بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل بشكل غير قانوني.

كشفت عملية تتبع أحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم ترويجها عبر الإنترنت، عن أن هذه المنتجات يتم تصنيعها في منزل سكني بشكل مخالف للأنظمة واللوائح.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يخزن فيه مستحضرات تجميل ومواد غذائية غير مسجلة.

تم إغلاق المستودع وضبط وتحريز ما يقرب من 365 ألف منتج مخالف في منفذ البيع والمنزل والمستودع.

وتواجه المنشأة الآن عقوبات قد تصل إلى الغرامة بمبلغ 5 ملايين ريال أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقًا للمادة 34 من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

وتؤكد الهيئة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (19999) أو تطبيق “طمني”.

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