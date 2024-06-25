الاتحاد الأوروبي يتهم مايكروسوفت بانتهاك قواعد المنافسة بسبب “تيمز”

وجه الاتحاد الأوروبي اتهامًا لشركة مايكروسوفت الأمريكية بانتهاك قواعد المنافسة، وذلك بسبب دمج برنامج “تيمز” للتواصل والتعاون مع حزم برامج الإنتاجية المخصصة للشركات مثل “أوفيس 365″ و”مايكروسوفت 365”.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من أن هذا الدمج قد يعطي مايكروسوفت ميزة غير عادلة في السوق، ويضر بالمنافسين الآخرين في مجال برامج التواصل والتعاون.

ورغم أن مايكروسوفت قامت مؤخرًا بفصل “تيمز” عن باقات برامجها الأخرى، إلا أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن هذه الخطوة لم تكن كافية لاستعادة المنافسة العادلة في السوق.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن مايكروسوفت قد استغلت مكانتها المهيمنة في سوق برامج الإنتاجية لتعزيز انتشار “تيمز” على حساب منافسيه.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتهامات إلى فتح تحقيق رسمي من قبل المفوضية الأوروبية، وقد يتعرض مايكروسوفت لغرامات مالية كبيرة إذا ثبتت صحة الاتهامات.