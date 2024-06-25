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25 يونيو 2024

“النرجس” أكثر الأحياء تداولاً في البورصة العقارية اليوم

اقتصاد
“النرجس” أكثر الأحياء تداولاً في البورصة العقارية اليوم البورصة العقارية

بلغت قيمة الصفقات عبر البورصة العقارية اليوم الثلاثاء، أكثر من 735.9 مليون ريال، عبر 941 صفقة، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 3.55 مليون متر مربع.

وكان أعلى سعر سجل للمتر اليوم الثلاثاء، 16666 ريالاً فيما كان متوسط سعر المتر المربع اليوم عبر البورصة العقارية 207 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت أحياء الرياض على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم، واحتلت أحياء الرياض الخمس مراكز بالقائمة.

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وجاء حي النرجس في صدارة الأحياء بقيمة تداول تجاوزت 36 مليون ريال، يليه حي بدر بأكثر من 13.4 مليون ريال، ثم حي الوسام بقيمة تجاوزت الـ 8.2 مليون ريال، والجنادرية بأكثر من 7.5 مليون ريال، يليه النظيم بأكثر من 6.3 مليون ريال.

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