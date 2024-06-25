بجناح يضم 16 شركة وطنية.. “الصادرات السعودية” تشارك في معرض النقل والخدمات اللوجستية بالصين

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بجناح ضخم يضم 16 شركة وطنية رائدة في معرض النقل والخدمات اللوجستية 2024 بالصين.

ويأتي هذا الحدث ضمن جهود الهيئة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

يعد المعرض فرصة هامة للشركات السعودية لعرض خدماتها ومنتجاتها في السوق الصينية الضخمة، وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وتشارك في الجناح السعودي وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، مما يعكس التعاون الحكومي لدعم قطاع التصدير.

تهدف “الصادرات السعودية” من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز العلامة التجارية “صناعة سعودية” في الصين، وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات السعودية عالية الجودة.

كما تسعى الهيئة إلى فتح قنوات تصديرية جديدة وتنمية العلاقات التجارية مع الشركات الصينية.

يؤكد المتحدث الرسمي للهيئة، ثامر المشرافي، على أهمية هذه المشاركة في تمكين المصدرين السعوديين وفتح آفاق جديدة لنمو أعمالهم. وتشير الأرقام إلى أن الصين تعد سوقًا واعدة للصادرات السعودية، حيث تجاوز حجم الصادرات غير النفطية إليها 29 مليار ريال سعودي في عام 2023.