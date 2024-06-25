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25 يونيو 2024

“تاسي” يرتفع 0.29% بتداولات تخطت 7 مليارات ريال

اقتصاد
“تاسي” يرتفع 0.29% بتداولات تخطت 7 مليارات ريال سوق الأسهم السعودية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمقدار 33.73 نقطة بنسبة 0.29%، وأغلق عند مستوى 11730.77 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم الثلاثاء أكثر من 261.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال، عبر تنفيذ 531.6 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت السوق الرئيسية اليوم ارتفاع أسهم 169 شركة فيما انخفضت أسهم 54 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 238 شركة.

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وكانت شركات تكافل الراجحي وبوبا العربية وسيسكو القابضة والآمار وكيمانول، هي الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 8.96 إلى 5.19%، فيما كانت الشركات الأكثر انخفاضًا هي أديس ومياهنا وأسمنت القصيم والأول والعربي، بنسب تراوحت بين 2.83 إلى 2.14%.

مؤشر “نمو”

وتراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمقدار 354.77 نقطة بنسبة 1.32%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26423.10 نقطة.

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