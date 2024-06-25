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25 يونيو 2024

شقيقة أوباما تتعرض لحادث أمام الكاميرات.. ماذا حدث؟

دوليات
شقيقة أوباما تتعرض لحادث أمام الكاميرات.. ماذا حدث؟

تعرضت أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة خلال مقابلة مع شبكة “CNN” الأمريكية على الهواء مباشرة، أثناء احتجاجها على مشروع قانون المالية المثير للجدل في كينيا.

وقالت أوما، بعد تعرضها لقنابل الغاز، :”لم أعد أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع”.

وتابعت: “أنا هنا لأنني أنظر إلى ما يحدث.. الشباب الكينيون يتظاهرون من أجل حقوقهم”.

وتشهد كينيا احتجاجات ضد الزيادات الضريبية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية 2024، حيث تجمع المواطنين تحت شعار “7 أيام من الغضب”.

من جانبه، قال الرئيس الكيني وليام روتو، إنه يريد إجراء حوار مع المتظاهرين وأنه فخور بهم.

في السياق ذاته، قال إيرونجو هوتون، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا، إن الشرطة الكينية اعتقلت عددًا من الكينيين بينهم مدونين، ومنشئي محتوى، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وطبيبًا، وموظفًا برلمانيًا.

وأضاف: “لدينا حوالي 12 شخصًا في عداد المفقودين تم القبض عليهم، في كثير من الحالات، من قبل أشخاص يرتدون الزي الرسمي أو لا يرتدون الزي الرسمي”، موضحًا أنهم لم يتلقوا مساعدة قانونية وأن أسرهم لا تعرف مكان وجودهم.

وبحسب “CNN”، فإن الاحتجاجات تأتي في الوقت الذي يكتسب فيه كينيا أهمية عالمية حيث أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، “حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو”، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها دولة أفريقية على هذا التصنيف.

وأعلن بايدن قراره، في مايو الماضي، أثناء استضافته الرئيس روتو في البيت الأبيض، احتفالًا بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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