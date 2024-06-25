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25 يونيو 2024

تركي آل الشيخ: أتطلع إلى فيلم وثائقي عن مفتاح الكعبة المشرفة وعائلة الشيبي

منوعات
تركي آل الشيخ: أتطلع إلى فيلم وثائقي عن مفتاح الكعبة المشرفة وعائلة الشيبي تركي آل الشيخ

قام رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي لمراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة للشيخ عبد الوهاب الشيبي.

وخلال حسابه بمنصة “X”، كتب آل الشيخ: “أتمنى أشوف وثائقي كامل عن مفتاح الكعبة المشرفة وعائلة الشيبي الكرام … لهم مكانه خاصة في قلب كل مسلم”.

https://x.com/i/status/1805596798607642703

مفتاح الكعبة المشرفة تم تسليمه اليوم للشيخ عبد الوهاب الشيبي وهو السادن رقم 78 ، وجاء هذا الشيخ خلفًا عن الشيخ الدكتور صالح الشيبي الذي توفي في هذا الأسبوع عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

مراسم التسليم للسادن وهو الشخص الوحيد المكلف بحمل مفتاح الكعبة المشرفة يبلغ طوله 35 سم وتكون المهمة الرسمية هو حمل مسؤولية الكعبة بكل ما بها من فتح وإغلاق علاوة على تطيبها ومعها الكسوة.

الجدير بالذكر أن هذه المهنة تأتي مقتصرة على عائلة الشيبي فقط وهذا منذ فتح مكة المكرمة وهو الأمر الذي كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة ونسله من بعده.

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