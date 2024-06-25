سفير خادم الحرمين لدى مصر يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم في مقر الوزارة بالقاهرة.

وقد رحب الوزير شكري بالسفير الحصيني، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، ومؤكدًا على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير الحصيني عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين المملكة ومصر في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.