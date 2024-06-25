عسير: إحباط تهريب أكثر من 74 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من إلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة الفرشة، وذلك لقيامه بتهريب كمية كبيرة من الأقراص الطبية المخدرة تجاوزت 74 ألف قرص.

وقد تم إيقاف المهرب واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، وحماية المجتمع من أخطارها.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة على سرية التعامل مع جميع البلاغات.