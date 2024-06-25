ضبط مخالفين لنظام البيئة في حائل ومحمية الملك سلمان بتهم إشعال النار والرعي غير المشروع

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مخالفين اثنين لنظام البيئة في موقعين مختلفين، حيث تم ضبط مقيم من الجنسية السودانية يقوم برعي 36 متنًا من الإبل في مواقع محظورة داخل محمية الملك سلمان الملكية.

وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حيث تصل غرامة رعي الإبل إلى 500 ريال لكل متن.

كما تم ضبط مخالف آخر في منطقة حائل لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه أيضًا.

وتؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية التزام الجميع بالأنظمة البيئية، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.