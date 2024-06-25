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فريق التحرير

25 يونيو 2024

الزعاق: رياح الغبيرة تكسر حدة الحرارة وتساعد على تسميد التربة

منوعات
الزعاق: رياح الغبيرة تكسر حدة الحرارة وتساعد على تسميد التربة الدكتور خالد الزعاق

أعلن خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق عن بدء موسم “الغبيرة” في المملكة العربية السعودية، وهو موسم يتميز بنشاط الغبار والرياح المغبرة، ويستمر لمدة 60 يومًا تقريبًا.

وفي حديثه على قناة العربية، أوضح الزعاق أن هذا الموسم يشهد هبوب رياح مغبرة تؤثر على مناطق مختلفة في السعودية، مثل الليث وجازان والقنفذة وتهامة، بالإضافة إلى اليمن والقرن الإفريقي.

وأشار الزعاق إلى أن هذه الرياح تلعب دورًا هامًا في كسر حدة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، كما أنها تساهم في تسميد التربة وتجديدها.

ويعتبر موسم “الغبيرة” من المواسم المعروفة في التراث السعودي، حيث يترقبه المزارعون للاستفادة من رياحه في تسميد أراضيهم وتحسين إنتاجها الزراعي.

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