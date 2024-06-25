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25 يونيو 2024

بمعدل رحلتين أسبوعيًا.. ترانسافيا فرنسا تطلق رحلات مباشرة إلى جدة من باريس وليون

محليات
بمعدل رحلتين أسبوعيًا.. ترانسافيا فرنسا تطلق رحلات مباشرة إلى جدة من باريس وليون

أعلن برنامج الربط الجوي عن إضافة وجهات جديدة إلى السعودية، حيث ستقوم شركة طيران “ترانسافيا فرنسا” بتسيير رحلات مباشرة من مطاري باريس – أورلي وليون إلى مدينة جدة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الرحلات في ديسمبر المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيًا لكل مسار، باستخدام طائرات بوينج 737.

وأكد ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز السياحة الوافدة إلى المملكة من فرنسا، معربًا عن تطلعه إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع شركة “ترانسافيا”.

من جانبه، أعرب نيكولا هينين، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في ترانسافيا فرنسا، عن سعادته بتدشين هذه الرحلات المباشرة إلى المملكة، مؤكدًا أنها ستلبي الطلب المتزايد على السفر بين البلدين، وستوفر للمسافرين تجربة سفر مريحة وعالية الجودة.

يذكر أن برنامج الربط الجوي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، من خلال تطوير شبكة الربط الجوي مع مختلف دول العالم، وإضافة وجهات جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

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