وسط الحرب.. أوكرانيا تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بدأت أوكرانيا مفاوضاتها اليوم الثلاثاء مع الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام إلى التكتل الأوروبى ، وهو أحد الطموحات المهمة لأوكرانيا التي تدافع ضد غزو روسى واسع النطاق .

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب في افتتاح المحادثات، متحدثة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المفاوضات ستكون ” متأنية وشاقة “.

وأضافت: “بالتصميم والالتزام، نحن على ثقة في قدرتكم على الوصول بها إلى نتيجة ناجحة”.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في الجلسة الافتتاحية عبر رابط فيديو إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو رمز “لأن الآلاف من أفضل أبناء وبنات أوكرانيا قدموا حياتهم من أجله”.

واجتمع ممثلون من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في لوكسمبورج لافتتاح المحادثات رسميا على هامش اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي.

ولن تبدأ العملية قبل بضعة أشهر ، ومن المقرر أن تستمر لسنوات ولكن افتتاح المحادثات يمثل إشارة مهمة لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أوكرانيا غير قادرة على الانضمام إلى التكتل الأوروبى وهي في حالة حرب مع روسيا.

وستبدأ مولدوفا مفاوضات العضوية الخاصة بها بعد بضع ساعات اليوم الثلاثاء.