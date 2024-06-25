تين هاج يتفق مع مانشستر يونايتد على تجديد عقده 3 سنوات

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تجديد عقد مديره الفني الهولندي إريك تين هاج، بعد توصل الطرفين لاتفاق على البنود الخاصة بالعقد الجديد، والذي من المتوقع أن يكون لمدة 3 سنوات.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، إنه من المقرر أن يوقع إريك تين هاج، عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد حيث تم الاتفاق على الصفقة بشكل نهائي.

وذكر أن وكلاء المدير الفني الهولندي يضعون اللمسات الأخيرة على توقيع العقد الجديد، بعد مفاوضات مثمرة مع إدارة مانشستر يونايتد.

وأشار إلى أنه ستكون هناك تغييرات في الطاقم الفني لفريق اليونايتد، مع وجود رود فان نيستلروي كمرشح قوي، للعمل كمدرب مع تين هاج.