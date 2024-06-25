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25 يونيو 2024

“الوطني لإدارة الدين” يجمع 4.414 مليار ريال من طرح يونيو للصكوك المحلية

اقتصاد
“الوطني لإدارة الدين” يجمع 4.414 مليار ريال من طرح يونيو للصكوك المحلية المركز الوطني لإدارة الدين

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وأربعمئة وأربعة عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال سعودي (ثلاثةً وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار (مليارين وسبعمئة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي

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