شركة ألمانية تجري تعديلات على “بي إم دبليو X3 M Competition”: تحول كبير بقوة 650 حصانًا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

25 يونيو 2024

شركة ألمانية تجري تعديلات على “بي إم دبليو X3 M Competition”: تحول كبير بقوة 650 حصانًا

منوعات
شركة ألمانية تجري تعديلات على “بي إم دبليو X3 M Competition”: تحول كبير بقوة 650 حصانًا بي إم دبليو X3 M Competition

أجرت شركة مانهارت تعديلات تقنية وشكلية على السيارة بي إم دبليو X3 M Competition لحقنها بقوة إضافية من ناحية وزيادة جاذبية ملامحها من ناحية أخرى.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة، زادت قوته من 510 إلى 650 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 650 إلى 800 نيوتن متر.

عناصر آيروديناميكية

وتتميز النسخة المعدلة، التي تحمل الاسم MHX3 650، من خلال مجموعة العادم الرياضي من الفولاذ، مع المخارج المنوعة من ألياف الكربون وباقة العناصر الآيروديناميكية من ألياف الكربون، التي تشتمل على اسبويلر أمامي واسبويلر حافة السقف وعتبات جانبية وناشر خلفي.

كما تم خفض الهيكل بمقدار 30 ملم بفضل مجموعة التعليق الجديدة، بالإضافة إلى العجلات الكبيرة المصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة والمكابح الفائقة الجديدة.

وتتألق السيارة المعدلة بديكورات مانهارت الشهيرة، فضلا عن حليات الكربون في المقصورة الداخلية.

تابعنا: