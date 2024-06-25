شركة ألمانية تجري تعديلات على “بي إم دبليو X3 M Competition”: تحول كبير بقوة 650 حصانًا

أجرت شركة مانهارت تعديلات تقنية وشكلية على السيارة بي إم دبليو X3 M Competition لحقنها بقوة إضافية من ناحية وزيادة جاذبية ملامحها من ناحية أخرى.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة، زادت قوته من 510 إلى 650 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 650 إلى 800 نيوتن متر.

عناصر آيروديناميكية

وتتميز النسخة المعدلة، التي تحمل الاسم MHX3 650، من خلال مجموعة العادم الرياضي من الفولاذ، مع المخارج المنوعة من ألياف الكربون وباقة العناصر الآيروديناميكية من ألياف الكربون، التي تشتمل على اسبويلر أمامي واسبويلر حافة السقف وعتبات جانبية وناشر خلفي.

كما تم خفض الهيكل بمقدار 30 ملم بفضل مجموعة التعليق الجديدة، بالإضافة إلى العجلات الكبيرة المصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة والمكابح الفائقة الجديدة.

وتتألق السيارة المعدلة بديكورات مانهارت الشهيرة، فضلا عن حليات الكربون في المقصورة الداخلية.