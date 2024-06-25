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فريق التحرير

25 يونيو 2024

وزارة التجارة توضح 3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات

اقتصاد
وزارة التجارة توضح 3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات

حرصت وزارة التجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، حيث وضحت 3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات، وذلك لضمان حصول المستهلك على حقوقه حال وجود أي عيوب أو أعطال في المنتج خلال فترة الضمان.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “إكس”، إن الشروط الأساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات:

– ألا يكون العطل بسبب سوء استعمال المستهلك للمنتج، أو عدم التزامه بتعليماته أو إهماله أو تأثره بعمل تخريبي.

– التزام المستهلك بعمل الصيانة الدورية المطابقة لتوصيات المنتج، وعدم الإهمال في إجرائها.

– ألا يكون العطل ناتجاً عن الكوارث الطبيعية أو العوامل الخارجية أو الظروف القاهرة.

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