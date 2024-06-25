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25 يونيو 2024

“فون دير لاين” تفوز بولاية ثانية على رأس رئاسة المفوضية الأوروبية

دوليات
“فون دير لاين” تفوز بولاية ثانية على رأس رئاسة المفوضية الأوروبية

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يمثلون المجموعات السياسية الثلاث الرئيسية في التكتل، على تولي رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لاين ولاية ثانية، حسبما أفادت مصادر قريبة من المحادثات لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.

ويتوجه قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل الخميس، لحضور قمة تستمر يومين وتهدف إلى توزيع المناصب العليا في التكتل، بعد الانتخابات الأوروبية التي جرت الشهر الحالي.

وقبيل هذه القمة، توصل ستة من قادة الاتحاد كانوا يجرون مفاوضات لتقسيم هذه المناصب، إلى اتفاق يحتاج إلى حشد دعم غالبية مرجحة من 15 زعيما.

ويقضي الاتفاق بتوزيع المناصب الرئيسية على التحالف المهيمن على البرلمان، أي “حزب الشعب الأوروبي” الذي ينتمي لليمين الوسط وشركائه، و”الاشتراكيين والديموقراطيين” وتجديد أوروبا  الوسطي.

وكجزء من الاتفاق على تولي فون دير لاين من “حزب الشعب الأوروبي” ولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية، ستصبح رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس من “تجديد أوروبا” مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، بينما سيتولّى رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا من “الاشتراكيين والديموقراطيين” منصب رئيس المجلس الأوروبي.

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