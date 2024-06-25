خبير في الشأن الأمريكي لـ”الوئام”: ترامب في طريقه لاستعادة البيت الأبيض

الوئام – خاص

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تتزايد المنافسة بقوة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الراغب في العودة إلى البيت الأبيض، والرئيس الديمقراطي الذي يحلم بولاية ثانية.

وعن حظوظ ترامب في انتخابات الرئاسة، يرى عمرو جوهر، الخبير في الشأن الأمريكي، أن الرئيس السابق دونالد ترامب على استعداد جيد لواحدة من أبرز المعارك السياسية في التاريخ الأمريكي، موضحا أنه على الرغم من مواجهته تحديات غير مسبوقة، فإن طريقه لاستعادة البيت الأبيض يبدو قابلا للتطبيق على نحو متزايد، بسبب عدة عوامل؛ منها ولاء المؤيدين الذي لا يتزعزع، والمخاوف الاقتصادية، والمشهد السياسي المتغير، والحروب التي تعصف بالعالم.

ويؤكد عمرو جوهر، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن انتصار ترامب المحتمل يكمن في القاعدة المخلصة بشكل غير عادي من المؤيدين، حيث يتمتع الرئيس السابق بمستوى من الحماس، نادرا ما نشهده في السياسة الحديثة.

ويتابع الخبير في الشأن الأمريكي: “هذا الدعم القوي ليس فقط بسبب أصوات موثوقة فحسب، بل يُترجم أيضا إلى آلة الحملة الشعبية التي يمكنها أن تتفوق في الأداء على مقاييس الاقتراع التقليدية، ولا تزال قدرة ترامب على ملء الساحات وتنشيط الحشود لا مثيل لها بين منافسيه السياسيين، الديمقراطيين أو الجمهوريين”.

وينوه الخبير في الشأن الأمريكي بأن موقف وشعار ترامب في السياسة الخارجية “أمريكا أولا”، ما زال يتردد صداه لدى قطاع كبير من الناخبين، ومع استمرار الصراعات الدولية ومناقشة الدور الذي تلعبه أمريكا على الساحة العالمية، فإن وعد ترامب بإعطاء الأولوية للمصالح المحلية على التشابكات الدولية يروق للناخبين الذين سئموا الالتزامات الخارجية المطولة.

ويذكر جوهر أن ذكاء الرئيس السابق إعلاميا وقدرته على السيطرة على الدورات الإخبارية يمنحانه ميزة واضحة في تشكيل المقابلات الوطنية، كما أن مهارة ترامب في صياغة رسائل بسيطة لا تُنسى وتتجاوز الضجيج السياسي تسمح له بتوصيل برنامجه بشكل فعال إلى الناخبين، متجاوزا في كثير من الأحيان وسائل الإعلام التقليدية.

عمرو جوهر يختتم حديثه قائلا: “مع اقتراب أمريكا من هذه الانتخابات المحورية، تشير كل الدلائل إلى أن ترامب في وضع جيد يسمح له بتنسيق واحدة من أهم الانقلابات السياسية في التاريخ الأمريكي الحديث”.