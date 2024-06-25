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فريق التحرير

25 يونيو 2024

الطفولة المبكرة.. أهم فترة في عمر الإنسان لتشكيل مستقبله

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الطفولة المبكرة.. أهم فترة في عمر الإنسان لتشكيل مستقبله

الوئام- خاص

الدكتور محمد عبدالرحمن العسكري – أخصائي التخاطُب وتعديل السلوك

فترة الطفولة المبكرة من أفضل وأهم المراحل في عمر الإنسان، وهي المرحلة التي يستطيع فيها الآباء والأمهات غرس القيم النبيلة والتعاليم الدينية لدى النشء، ليصبحوا نافعين ومفيدين في مجتمعهم.

كما توفر فترة الطفولة المبكرة فرصة حاسمة لتشكيل مسار النماء الشامل للأطفال وبناء أساس جيد لمستقبلهم.

وتعتبر “الطفولة المبكرة” أول المراحل المساعدة في تشكيل وعي وإدراك الطفل بالعالم المحيط، وخلالها يكتسب المهارات وينمي القدرات، لا سيما أنها بوابة الأطفال للتعرف على ما حولهم من أحداث، وتظهر فيها مشاعرهم وسلوكياتهم، وقدراتهم العقلية نحو البزوغ والتطور.

وخلال فترة الطفولة المبكرة، تظل أغلب أحداثها ومراحلها عالقة بذهن الطفل حتى الكبر، وبعضها لا يزول من الذاكرة بمرور السنين، وذلك حسب قوة الأحداث وتأثيرها على وجدان ونفسية الأطفال.

وينمو الطفل خلال السنوات الست الأولى في مرحلة الطفولة نموا سريعا؛ وذلك لأن دماغه وخلاياه العصبية تتطور بصورة أسرع في هذه المرحلة، وبالتالي تسمى مرحلة النمو السريع، وتظل تأثير البيئات السعيدة والحزينة والداعمة للطفل في الصغر تأثيرات طويلة المدى وتدوم لسنوات طوال.

كما أن الطفولة المبكرة تمثل المرحلة الأولى لتشكيل هوية وشخصية الطفل، ويجب على الأسرة قدر الإمكان الاعتناء بتشكيل هوية الأطفال، والسماح لهم بخوض التجارب، ومدحهم وتعزيزهم، لما يؤثر ذلك في تشكيل شخصيتهم ومستقبلهم، مع العناية بالتعليم والتثقيف خلال المراحل الأولى.

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