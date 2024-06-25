التشكيل الرسمى لمباراة الدنمارك ضد صربيا فى يورو 2024

أعلن كاسبر هيولماند، مدرب منتخب الدنمارك التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره منتخب صربيا، على ملعب “أليانز آرينا” فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، المقامة على الأراضي الألمانية خلال الفترة الحالية.

تشكيل الدنمارك ضد صربيا

كاسبر شمايكل -خواكين أندرسن – يانيك فيستيجارد – أندرياس كريستنسن – أليكسندر باه – مورتن هولماند – بيير إميل هويبرج – يواكيم مايهلي – كريستيان إريكسن – جوناس ويند – راسموس هويلاند.

فيما ضم تشكيل صربيا كل من:

رايكوفيتش – ميلوس فيلكوفيتش – نيكولا ميلينكوفيتش – بافلوفيتش – سدران ميهايلوفيتش – إفان إليتش – نيمانيا جوديل – أندريا زيفكوفيتش – ساسا لوكيتش – لازار سارمادزيتش – ميتروفيتش.