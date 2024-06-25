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25 يونيو 2024

ناقد فني لـ”الوئام”: دعم هيئة الترفيه يرفع المستوى السينمائي السعودي

منوعات
ناقد فني لـ”الوئام”: دعم هيئة الترفيه يرفع المستوى السينمائي السعودي

الوئام- خاص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن العمل على دعم إنتاج من 3 إلى 5 أفلام سعودية خلال الشهرين والثلاثة المقبلين، بالإضافة إلى إنتاج 3 أفلام سعودية بشكل كامل بمستوى عالمي.

وقال آل الشيخ، في تدوينة على موقع “X”، إن الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض يشرفان على اختيار الأفلام، كما أعلن عن ‏فيلم سعودي كبير بدعم وإشراف هيئة الترفيه من إخراج محمد الملا.

وكان أحدث تجربة إنتاج سعودية، “ولاد رزق 3 – القاضية” الذي حقق 170 مليون جنيه إيرادات، بعد 13 يوما من بداية عرضه في مصر، والعمل يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم ومحمد لطفي وآسر ياسين وسيد رجب ونسرين أمين ومحمد ممدوح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وعن الإعلان عن الأفلام الجديدة وتجارب الإنتاج السعودية، يقول أحمد العياد، الناقد الفني والسينمائي: “هنيئا للسينمائيين السعوديين هذا الخبر الجميل والمهم، وتنبع أهميته من أننا شاهدنا مؤخرا نجاحات سينمائية سعودية كبيرة في صالات السينما، ونتكلم في 3 سنوات عن أفلام حققت إيرادات مليونية، مثل سطار، الهامور ح ع، مندوب الليل، شباب البومب”.

ويؤكد أحمد العياد، في حديث خاص لـ”الوئام، أن دعم هيئة الترفيه من شأنه أن يرفع المستوى السينمائي الترفيهي، بحيث يجمع الجودة والمتعة، وأكبر مثال على ذلك التميز الكبير لفيلم “ولاد رزق ٣” الذي أسهمت هيئة الترفيه بإنتاجه، وتعمل حاليا على إنتاج فيلم “الست” لمنى زكي، عن حياة المطربة الأسطورية أم كلثوم.

ويختتم الناقد الفني حديثه قائلا: “متوقع أن يكون الدعم منوعا ومختلفا، سواء كانت أفلاما كوميدية أو أفلام إثارة وأكشن، أو حتى أفلام تستدعي شخصيات تاريخية سعودية مهمة، وكل الإمكانيات موجودة لظهور وصناعة أفلام سينمائية سعودية مميزة، وأبرز مثال على ذلك فيلم ‘نورة’ الذي تألق وحصل على إشادة كبيرة خلال مشاركته في مهرجان كان السينمائي”.

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