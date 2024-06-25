دون فتح جراحي.. استئصال ورم بالغدة الكظرية لمريض بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل بالطائف في استئصال ورم بالغدة الكظرية لمريض عن طريق المنظار الجراحي، دون الحاجة إلى الفتح الجراحي.

وفي التفاصيل، كان المريض قد حضر إلى العيادة وهو يعاني من ورم في الغدة الكظرية اليمنى ويمتد من أمام الكلية اليمنى ويصل حتى الحجاب الحاجز مع التصاقات بالكبد.

وبعد إجراء التحاليل والأشعة، قررت الفرق الطبية بالمستشفى إجراء العملية عن طريق المنظار من خلال التعاون بين أقسام الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية نظراً لحجم الورم والتصاقه بالكلية والكبد والحجاب الحاجز.

وأجريت العملية في زمن قياسي، وتكللت بالنجاح – بفضل الله – وبدأ المريض في التماثل للشفاء ويتم حالياً تجهيزه لمغادرة المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية.