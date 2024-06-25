تطورات مفاوضات الاتحاد مع المدرب الجديد

كشفت بعض التقارير عن تطورات مفاوضات الاتحاد مع بعض المدربين الجدد.

ويفاضل نادي الاتحاد بقيادة رئيسه الجديد لؤي ناظر، بين عدة مدربين للاختيار بينهم بديلا للمدرب الأرجنتيني الحالي مارسيلو جاياردو.

ووفقا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بات النمساوي أدي هوتر مدرب موناكو الفرنسي، أحد المرشحين البارزين لتدريب الاتحاد.

وأوضح جاليتي، أن اتحاد جدة سينتقل إلى هوتر، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت.

وأشار إلى أن نادي الاتحاد، يقدر مدرب موناكو الفرنسي كثيرًا.