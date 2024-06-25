الرياض يكشف تفاصيل الأزمة مع المدرب هيلمان

كشف نادي الرياض عن تفاصيل الأزمة مع المدرب هيلمان في الفترة المقبلة.

ونشر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” قال فيه: “من منطلق حرص الإدارة على استقرار الفريق والمحافظة على المكتسبات سعى مجلس إدارة النادي إلى تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي أودير هيلمان لموسم جديد.”

وتابع: “تم الاتفاق مع المدرب على القيمة المالية للتجديد، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة وإرسال نسخة العقد للمدرب للتوقيع طلب حذف أحد الشروط الواردة في العقد علما بأن هذا الشرط كان موجودا في عقده السابق.”

وأتم: “تم إفادة السيد هيلمان بأن هذا الشرط متفق عليه مسبقا، لكنه أصر على موقفه وطلب إيقاف استكمال إجراءات التجديد دون أي مبررات واضحة.”