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فريق التحرير

25 يونيو 2024

عمره 44 ألف عام.. العثور على أول ذئب محنط بالكامل بالتربة المتجمدة في سيبيريا

منوعات
عمره 44 ألف عام.. العثور على أول ذئب محنط بالكامل بالتربة المتجمدة في سيبيريا

في اكتشاف هو الأول من نوعه، عثر العلماء على ذئب بالغ محنط بالكامل من العصر البليستوسيني المتأخر في سيبيريا، بعد أن بقي محفوظًا في الجليد الدائم لأكثر من 44,000 عام. وقد اكتمل تشريح هذا المفترس القديم، الذي عثر عليه بجوار نهر في جمهورية ساخا، والمعروفة أيضًا باسم ياكوتيا، في عام 2021.

أفاد بيان مترجم من جامعة الشمال الشرقي الفيدرالية في ياكوتسك، حيث أُجري التشريح، بأن هذا هو أول ذئب بالغ كامل يعود إلى العصر البليستوسيني (2.6 مليون إلى 11,700 عام) يُكتشف على الإطلاق. وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيساعدنا على فهم الحياة في المنطقة خلال العصر الجليدي الأخير بشكل أفضل.

تظهر الصور من التشريح تفاصيل دقيقة لجسم الذئب المحنط. الحيوانات تُحفظ في الجليد الدائم من خلال نوع من التحنيط يتضمن ظروفًا باردة وجافة، حيث تتجفف الأنسجة الرخوة، مما يسمح بحفظ الجسم في كبسولة زمنية مجمدة.

قال ألبرت بروتوبوبوف، رئيس قسم دراسة الفونا الماموثية بأكاديمية العلوم في ياكوتيا، في البيان: “معدته حُفظت في شكل منعزل، ولا توجد ملوثات، لذلك المهمة ليست بسيطة. نأمل في الحصول على لقطة من الحياة البيئية للعصر البليستوسيني”.

وأضاف أن تحليل الأسنان كشف أن الذئب كان ذكرًا، وكان مفترسًا نشطًا وكبيرًا، مما يمكنهم من معرفة ما كان يأكله، بالإضافة إلى حمية فرائسه التي انتهت أيضًا في معدته.

جانب آخر مهم من التشريح هو دراسة الفيروسات القديمة التي ربما كانت موجودة في الذئب. أرتيمي جونشاروف، الذي يدرس الفيروسات القديمة في جامعة شمال غرب الدولة الطبية في روسيا، وأحد أعضاء الفريق الذي يحلل الذئب، قال في البيان: “نرى في اكتشافات الحيوانات الأحفورية أن البكتيريا الحية يمكن أن تعيش لآلاف السنين، وهي بمثابة شهود على تلك العصور القديمة.”

وأضاف أن مشروع البحث سيساعد في فهم المجتمعات الميكروبية القديمة ودور البكتيريا الضارة خلال تلك الفترة. “من الممكن أن يتم اكتشاف الكائنات الدقيقة التي يمكن استخدامها في الطب والتكنولوجيا الحيوية كمصادر واعدة للمواد النشطة بيولوجيًا”.

تشريح الذئب هو جزء من مشروع مستمر لدراسة الحياة البرية التي عاشت في المنطقة خلال العصر البليستوسيني. وتشمل الأنواع الأخرى التي تم فحصها الأرانب القديمة والخيول والدب من العصر الهولوسيني. ويخطط الفريق لدراسة جينوم الذئب لفهم كيفية ارتباطه بالذئاب القديمة الأخرى في المنطقة، وكيف يقارن بأقاربه الحيين. يعتزم الفريق الآن بدء دراسة ذئب قديم آخر اكتُشف في منطقة نيجنيكوليمسك في شمال شرق سيبيريا في عام 2023.

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