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فريق التحرير

26 يونيو 2024

بـ6 تصاميم للألوان.. لوسيد تطلق سيارتها الكهربائية Air Pure الفاخرة

منوعات
بـ6 تصاميم للألوان.. لوسيد تطلق سيارتها الكهربائية Air Pure الفاخرة ····· Air Pure ·········· ······· ····· ···· ······ ··· 430 ·625 ····· ····· ···· ··· ····· 747 ···. (····· ····· ······ ····· ······· ········· "dpa". ·· ···· ······· ······ ··· ·· ···· ······· ····· ······· ··· ······.) ····: Lucid ···: dpa

أطلقت شركة لوسيد سيارتها الكهربائية Air Pure الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الصالون الفاخرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الكهربائية Air Pure الجديدة تتوفر بقوة تتراوح بين 430 و625 حصان، بينما يبلغ مدى السير 747 كلم.

وتتسارع السيارة في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

6 تصاميم للألوان

وتتوفر السيارة الفاخرة في 6 تصاميم للألوان، مع ألوان معدنية غنية مستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة في كاليفورنيا، فضلا عن التصميم الانسيابي؛ حيث يبلغ معامل السحب 0.197 cd.

وتأتي السيارة الكهربائية مجهزة بعجلات Aero Range قياس 19 بوصة، كما تتوفر عجلات Aero Lite قياس 20 بوصة وعجلات Aero Lite Stealth قياس 20 بوصة كتجهيز اختياري.

وتتمتع المقصورة الداخلية برحابة كبيرة مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل بآلية كهربائية وشاشة كبيرة على الكونسول الأوسط ونظام صوتي فائق ووظيفة تدفئة المقاعد.

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