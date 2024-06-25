تجربة سفر استثنائية.. Marco Polo من مرسيدس تُعيد مفهوم سيارات الكارافان

أطلقت شركة مرسيدس سيارة الكارافان Marco Polo الفاخرة من الفئة V الفان نظير سعر يبدأ من 70 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الكارافان Marco Polo الفاخرة تأتي بطول 14ر5 متر وارتفاع 99ر1 متر، وتعتمد على سواعد محركات ديزل بقوة تتراوح من 163 إلى 237 حصان.

وتم تجهيز السيارة الكارافان بسرير علوي بحجم 13ر1 × 05ر2 متر، وآخر سفلي بحجم 13ر1 × 03ر2 متر، مع خزانة للملابس ومرآة ووحدة المطبخ مع موقد غاز ثنائي الشعلة وثلاجة سعة 40 لترا.

وتزدان المقصورة الداخلية بأسطح خاصة بألوان الأزرق والانثراسيت ومظهر طلاء البيانو، وتشتمل على نظام الملتيميديا MBUX مع شاشة لمسية قياس 3ر12 بوصة.