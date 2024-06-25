وسط مكاسب للدولار.. تراجع أسعار النفط وترقب بيانات أمريكية حول التضخم

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين حول المستثمرون اهتمامهم إلى بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة مقرراً صدورها هذا الأسبوع، وفق رويترز، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وآمال تحسن الطلب هذا الصيف.

وبحلول الساعة 1319 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 20 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 85.81 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين، وارتفع الدولار 0.13 بالمئة اليوم الثلاثاء، ما يسلط الضوء على قوة العملة التي تجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمتعاملين حاملي عملات أخرى.

والطلب على البنزين آخذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الإثنين أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض مخزونات البنزين، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير.